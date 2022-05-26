В Казахстане общественные инспекторы будут контролировать содержание животных
Согласно правилам, общественный контроль в области ответственного обращения с животными осуществляется общественными инспекторами и некоммерческими организациями, уставом которых предусмотрено осуществление такой деятельности.
Общественный контроль проводится на безвозмездной и добровольной основе в реабилитационных центрах для животных, службах отлова, контактных зоопарках, приютах для животных, зоологических питомниках и гостиницах, пунктах временного содержания животных, передвижных зверинцах, цирках, зоопарках.
При осуществлении общественного контроля инспекторам и некоммерческим организациям в области ответственного обращения с животными обеспечивается доступ на территорию и в помещения пунктов временного содержания животных, приютов для животных и других организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными.
Общественные инспекторы получат соответствующее удостоверение. Для этого нужно подать электронное заявление в акимат. В заявлении указываются: ФИО, адрес, ИИН, телефон, электронный адрес.
К заявлению прилагаются:
копия удостоверения личности;
копия справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
фотография 3х4 сантиметра в электронном формате;
копия справки о наличии или отсутствии судимости.
Удостоверение формируется в электронном виде в базе данных с отображением QR-кода и указанием наименования органа, выдавшего удостоверение, регистрационного номера, даты выдачи (перерегистрации) и сроком действия на один год.
Приказ вводится в действие с 24 июля 2022 года.