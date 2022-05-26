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В Казахстане общественные инспекторы будут контролировать содержание животных

общественные инспекторы по содержанию животных Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК приказом от 20 мая 2022 года утвердил Правила проведения общественного контроля в области ответственного обращения с животными, передает Zakon.kz.

Согласно правилам, общественный контроль в области ответственного обращения с животными осуществляется общественными инспекторами и некоммерческими организациями, уставом которых предусмотрено осуществление такой деятельности.

Общественный контроль проводится на безвозмездной и добровольной основе в реабилитационных центрах для животных, службах отлова, контактных зоопарках, приютах для животных, зоологических питомниках и гостиницах, пунктах временного содержания животных, передвижных зверинцах, цирках, зоопарках.

При осуществлении общественного контроля инспекторам и некоммерческим организациям в области ответственного обращения с животными обеспечивается доступ на территорию и в помещения пунктов временного содержания животных, приютов для животных и других организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными.

Общественные инспекторы получат соответствующее удостоверение. Для этого нужно подать электронное заявление в акимат. В заявлении указываются: ФИО, адрес, ИИН, телефон, электронный адрес.

К заявлению прилагаются:

  1. копия удостоверения личности;

  2. копия справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;

  3. фотография 3х4 сантиметра в электронном формате;

  4. копия справки о наличии или отсутствии судимости.

Удостоверение формируется в электронном виде в базе данных с отображением QR-кода и указанием наименования органа, выдавшего удостоверение, регистрационного номера, даты выдачи (перерегистрации) и сроком действия на один год.

Приказ вводится в действие с 24 июля 2022 года.

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