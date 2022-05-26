В Казахстане утвердили правила вакцинации и стерилизации бродячих животных

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК приказом от 20 мая 2022 года утвердил Правила вакцинации и стерилизации бродячих животных, сообщает Zakon.kz.

Так, вакцинация бродячих животных проводится на территории ветеринарно-санитарного благополучия с целью предупреждения возникновения болезней и отравлений бродячих животных, включая болезни, общие для животных и человека.

Все ветеринарные события и действия, осуществляемые при вакцинации и стерилизации бродячих животных, подлежат регистрации в базе данных, доступ к которой предоставляется на безвозмездной основе центральным органам, ведомствам и их территориальным подразделениям, работникам государственных ветеринарных организаций, физическим или юридическим лицам, осуществляющим лечебно-профилактическую, предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

Как отмечается, информация о стерилизации бродячего животного подлежит регистрации в базе данных с обязательным указанием индивидуального номера, места стерилизации бродячего животного.

Решение о стерилизации бродячего животного принимается специалистом в области ветеринарии по результатам его осмотра, с учетом его вида, возраста, физиологического состояния. При этом стерилизацию бродячего животного проводят не ранее шестимесячного возраста с момента рождения.

Индивидуальный номер животного (ИНЖ) автоматически генерируется в базе данных и состоит из пятнадцати символов, включая следующие обозначения:

первые три символа – код Республики Казахстан согласно коду ISO – Международной организации по стандартизации (три цифры – 398);

с четвертого по пятый символ – числовой код, обозначающий вид животного;

с шестого по пятнадцатый символ – уникальный порядковый номер.

После стерилизации бродячие животные содержатся в стационаре, оборудованном вольерами (клетками, отсеками), с условиями для послеоперационного ухода.

Длительность послеоперационного ухода за бродячими животными после стерилизации составляет не менее 10 календарных дней для самок и 3 календарных дня для самцов при отсутствии послеоперационных осложнений.

Указывается, что выбытие животного из приюта до завершения мероприятий по послеоперационному уходу после стерилизации происходит только в случае передачи новому владельцу или ответственному лицу по его заявке, формируется, подается и подписывается электронной цифровой подписью посредством базы данных.

При этом возвращаются на прежние места их обитания бродячие животные, не проявляющие агрессивности, после завершения вакцинации и стерилизации.

Приказ вводится в действие с 24 июля 2022 года.