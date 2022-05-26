В Казахстане утвердили правила перевозки животных

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК приказом от 19 мая 2022 года утвердил правила перевозки животных, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при перевозке животных владельцу или ответственному лицу необходимо обеспечить:

наличие ветеринарного документа животного; потребности в корме, воде, воздухе, движении, отправлении естественных потребностей, а также защиту животных от вредных для них внешних воздействий. Объем пространства транспорта, соответствующий биологическим, видовым и индивидуальным особенностям перевозимых животных; безопасность от угрозы жизни и здоровью пассажиров, работников транспорта от перевозимых животных.

При этом не допускается перевозка пассажиров с животным, имеющим явные признаки заболевания – открытые раны, нагноения, лишаи, неприятный запах, демонстрирующим угрожающее или беспокойное поведение.

Больные животные подлежат перевозке для оказания ветеринарной помощи. Их перевозка осуществляется изолировано, не допускается контакт с другими животными.

Транспортное средство, используемое для перевозки животных, оборудуется так, чтобы исключить увечье или иной вред здоровью животного или гибель животных при их погрузке, перевозке и выгрузке, а также произвольное покидание ими транспортного средства.

При перевозке крупных и мелких животных не допускается их физический контакт.

Приказ вводится в действие с 24 июля 2022 года.