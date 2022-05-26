В Казахстане утвердили правила перевозки животных
Так, говорится, что при перевозке животных владельцу или ответственному лицу необходимо обеспечить:
наличие ветеринарного документа животного;
потребности в корме, воде, воздухе, движении, отправлении естественных потребностей, а также защиту животных от вредных для них внешних воздействий. Объем пространства транспорта, соответствующий биологическим, видовым и индивидуальным особенностям перевозимых животных;
безопасность от угрозы жизни и здоровью пассажиров, работников транспорта от перевозимых животных.
При этом не допускается перевозка пассажиров с животным, имеющим явные признаки заболевания – открытые раны, нагноения, лишаи, неприятный запах, демонстрирующим угрожающее или беспокойное поведение.
Больные животные подлежат перевозке для оказания ветеринарной помощи. Их перевозка осуществляется изолировано, не допускается контакт с другими животными.
Транспортное средство, используемое для перевозки животных, оборудуется так, чтобы исключить увечье или иной вред здоровью животного или гибель животных при их погрузке, перевозке и выгрузке, а также произвольное покидание ими транспортного средства.
При перевозке крупных и мелких животных не допускается их физический контакт.
Приказ вводится в действие с 24 июля 2022 года.