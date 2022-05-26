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В ЕАЭС порой возникают проблемные вопросы, но это нормально — Касым-Жомарт Токаев

ЕАЭС, заседание, Казахстан Фото: primeminister.kz
Нельзя удивляться, что в союзе, как и в других организациях, возникают проблемные вопросы. Это нормальное состояние в тех организациях, которые занимаются вопросами торговли, сказал на пленарном заседании ЕАЭС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Собственно говоря, ЕАЭС формировался именно с целью, чтобы создать надлежащие условия для развития свободной торговли между государствами-участниками этого объединения. Сегодня мы можем задаться вопросом: насколько ЕАЭС был успешен в достижении этой цели. Я бы ответил положительно. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что ЕАЭС показал свою эффективность, в том числе в сложнейших геополитических условиях.

Нельзя удивляться тому, что порой в союзе, как, впрочем, и в других организациях, будь это ЕС и другие экономические организации, которые существуют на этом земном шаре, возникают проблемные вопросы. Поскольку каждое государство видит свои национальные интересы по-своему, каждое государство настаивает на том, чтобы вопросы решались именно так, как оно считает нужным. Это нормальное состояние в каждой международной организации, особенно в тех организациях, которые занимаются вопросами торговли. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что именно для этого и была создана Евразийская экономическая комиссия, которую сейчас успешно возглавляет Михаил Мясникович.

По словам президента, комиссия работает достаточно успешно — к настоящему времени 80% барьеров были устранены в результате консультаций, которые проводятся в рамках ЕЭК.

Надеемся, что эта работа будет продолжаться. Она трудная. Интеграция – это очень трудоемкий процесс, это процесс нахождения компромиссов между государствами-членами, причем на такой основе, которая могла бы устроить всех участников.Касым-Жомарт Токаев
Айша Тулеубекова
ЕАЭС Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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