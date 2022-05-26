Ерболат Досаев о стихийной торговле в Алматы: Надо наводить порядок

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что осенью будет проведена масштабная работа по решению ситуации со стихийной торговлей в мегаполисе, передает Zakon.kz.

На стихийную торговлю во время встречи Ерболату Досаеву пожаловались жители Жетысуского района. Речь шла о ситуации в микрорайонах Айнабулак-1 и Айнабулак-2, на проспекте Райымбека и вдоль Северного кольца.

Градоначальник обещал решить вопросы стихийной торговли.

Вместе с вами изучили проблему, откуда все это возникает, почему это возникает. Хочу предупредить: те меры, которые мы предпримем, не понравятся многим, кто занимается стихийной торговлей. И вот Алишер Абдыкадыров (заместитель акима Алматы. – Прим. ред.), кто занимается развитием предпринимательства, он объездил сам, посмотрел, и не только вдоль Северного кольца, а по всем улицам, которые перечислили. В том районе надо наводить общий порядок. Ерболат Досаев

По словам замакима Абдыкадырова, работы по борьбе со стихийной торговлей начнутся осенью. Причем меры этой борьбы Досаев намерен закрепить юридически.

Мы сейчас готовим необходимые изменения. Я, возможно, подключу маслихат, так как это связано мерами по незаконной и неорганизованной торговле. Как только они нас поддержат, мы получим инструменты, чтобы можно было заняться ими (теми, кто ведет стихийную торговлю. – Прим. ред.). Ерболат Досаев

Кроме того, жители Жетысуского района пожаловались, что на переходе по улице Бокейханова через Рыскулова часто собираются местные жители и ходить там из-за этого небезопасно.

Аким поручил увеличить число камер на данном участке и сделать так, чтобы этот переход был не местом сбора людей, а выполнял свою первоначальную функцию.