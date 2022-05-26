Каждый гражданин должен сделать свой выбор – Гаипов о референдуме

Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану

В целях широкого разъяснения конституционных реформ населению проведен круглый стол с участием сотрудников столичного Центра культуры на тему «Общественно-политическая активность и перспективные возможности в Новом Казахстане».