Каждый гражданин должен сделать свой выбор – Гаипов о референдуме
В мероприятии приняли участие представители объединения депутатов маслихатов Казахстана.
Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану
Присутствовавшие на заседании председатель Общественного совета Нур-Султана, руководитель Республиканского общественного штаба по Нур-Султану Зулфухар Гаипов, сотрудники дирекции объединенных музеев столицы поделились мнениями о комплексной модернизации политической системы страны.
Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану
Многие политические изменения, происходящие сейчас, можно рассматривать как логическое продолжение предвыборной программы президента. Январские события ускорили ход политических изменений. Сегодня назрела необходимость внесения изменений в Конституцию – опору страны. Если мы хотим изменить свою жизнь, мы должны быть неравнодушны к предстоящему референдуму, каждый гражданин должен сделать свой выбор. Для этого мы должны изменить сознание и повысить уровень нашей политической культуры, потому что изменения начинаются с нас самих.Зулфухар Гаипов
Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану
Участники совещания поделились своими мыслями и обсудили проблемные вопросы.
У каждой нации, у каждого народа есть судьбоносные времена. Один из таких этапов в ближайшие дни пройдет в нашей стране. Я думаю, что каждый гражданин должен глубоко понимать суть и смысл изменений, вносимых в наш золотой стержень – Основной закон, связанный с созданием Нового Казахстана, и поддерживать инициативы президента. Ведь для лучшего будущего Казахстана, для повышения социального положения и благосостояния народа в Конституцию будут внесены позитивные изменения на основе опыта цивилизованных стран.Замдиректора дирекции объединенных музеев Нур-Султана Самат Тергембаев
Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану
Предполагается, что предстоящий республиканский референдум по поправкам в Конституцию позволит каждому гражданину принять участие в решении судьбы страны. Референдум пройдет 5 июня.