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Ануар Сандыбаев: Каждый должен сделать свой выбор

Каждый должен сделать свой выбор, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:52 Фото: акимат Актюбинской области
Актюбинец Ануар Сандыбаев известен многим как человек с добрым сердцем и широкой душой. Вот уже не один год он является волонтером благотворительного фонда "Asar-ume", помогая тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Сегодня он в числе первых принял участие в голосовании на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Свой голос он отдал на избирательном участке №90.

"Я пришел рано утром, поскольку хотел проголосовать с ясной головой, сделать с утра важное для страны. Считаю, что каждый, кто имеет право голоса, должен прийти и сделать свой выбор", – отметил Ануар Сандыбаев.

Всего сегодня в Актюбинской области начали работу 530 избирательных участков. Принять участие в голосовании имеют право более 569 тысяч жителей области.

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