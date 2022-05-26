Биртанов: У следствия была возможность прекратить дело в связи с отсутствием преступления

Экс-министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов после заседания суда заявил, что не отчаивается из-за того, что судья отклонил все ходатайства защиты, передает корреспондент Zakon.kz.

Сложно сказать, довольны или нет, поскольку мы ожидали удовлетворения ходатайств нашей стороны. Но они все были отклонены. Поэтому, конечно, в этой части мы не удовлетворены решениями суда, считаем, что наши ходатайства были достаточно обоснованы и логичны, поэтому в установленном законом режиме будем давать возражения. Но, в целом, от этого наш дух не падает, поскольку мы еще больше утвердились в том, что мы правы. Мы и вы стали свидетелями того, что судья фактически признал, что расследование было проведено с массивными нарушениями. Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов

По мнению экс-министра, это подтверждает сделанные ранее стороной защиты заявления о том, что расследование велось с обвинительным уклоном.

Это подтверждает наше мнение, что Генеральная прокуратура здесь не осуществляла должный, как требует закон, надзор. И это признал суд весной – и районный, и апелляционный, и сегодня все эти нарушения, как мы увидели, до сих пор не устранены. Каким образом можно людей обвинять, если прокуроры сами не изучили всех материалов дела, я не понимаю. Елжан Биртанов

При этом экс-министр пояснил, что у следствия была возможность прекратить дело в связи с отсутствием преступления.

Что касается момента по переводу документов – этот перевод нужен не мне и Абишеву, мы знаем английский в совершенстве. Этот перевод нужен прокурорам и гособвинению, чтобы они ознакомились с этими документами, прочитали, и у них должны возникнуть вопросы. И должны опросить этих людей – это надо было сделать еще до передачи дела в суд. Если бы они ознакомились с этими материалами, у них была бы возможность прекратить дело в связи с отсутствием преступления, но они этого не сделали, они и не скрывают того, что они этот документ не изучали. Говорят, что изучим потом. А когда? Елжан Биртанов

Экс-министр здравоохранения также ответил на вопросы журналистов о том, кому он мог оказаться неугодным.