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Законодательство РК

Пассажир авиарейса Актау – Тбилиси пытался незаконно вывезти 30 тысяч долларов

деньги Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел в воздушной гавани Актау во время таможенного контроля пассажиров международного авиарейса сообщением Актау – Тбилиси, передает Zakon.kz.

Попытку провоза пресекли сотрудники Департамента государственных доходов по Мангистауской области совместно с сотрудником Пограничной службы КНБ РК.

По данному факту был составлен административный материал.

В ДГД напомнили, что запрещен вывоз из Казахстана:

  • наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

  • золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 г.

При планировании поездки за границу казахстанцев призвали соблюдать действующее законодательство РК.

Елена Беляева
Актау Тбилиси
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