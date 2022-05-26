Пассажир авиарейса Актау – Тбилиси пытался незаконно вывезти 30 тысяч долларов
Попытку провоза пресекли сотрудники Департамента государственных доходов по Мангистауской области совместно с сотрудником Пограничной службы КНБ РК.
По данному факту был составлен административный материал.
В ДГД напомнили, что запрещен вывоз из Казахстана:
наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;
золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 г.
При планировании поездки за границу казахстанцев призвали соблюдать действующее законодательство РК.