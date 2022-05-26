В Экибастузе женщины не поделили качели – их оштрафовали

В Экибастузе женщины устроили ссору на детской площадке. Их дети не поделили качели, сообщает Zakon.kz.

25 мая в 14:30 жители улицы Королева обратились в полицию. Люди возмущались, что две женщины устроили на детской площадке громкий сандал. Их дети не поделили качели.

Жители рассказали, что малыши начали ссориться и плакать. А затем в ссору вступили их матери. Каждая начала яростно кричать, заступаясь за своего ребенка, при этом не пренебрегая бранными словами.

Приехав в указанный двор, сотрудники полиции попросили женщин успокоиться.

Такие действия выражают абсолютное неуважение к окружающим и подают плохой пример их детям. Поэтому каждая из родительниц привлечена к административной ответственности по ст. 434 КоАП РК. ДП Павлодарской области

Материал планируется направить в суд.