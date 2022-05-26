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Филиал Казахского национального университета открылся в Бишкеке

визит в Бишкек Фото: akorda.kz
Программа официального визита президента Казахстана в Кыргызстан завершилась участием Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Бишкеке, передает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, ректор КазНУ Жансеит Туймебаев показал главам государств учебные аудитории, рассказал об образовательной и научной деятельности учебного заведения, в том числе о планах по выделению грантов для кыргызских студентов.

университет

Фото: akorda.kz

В ходе посещения президенты побеседовали с профессорско-преподавательским составом вуза и выпускниками КазНУ из Кыргызстана.

президент РК

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

университет

Фото: akorda.kz

Елена Беляева
Жапаров Садыр Токаев Касым-Жомарт
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