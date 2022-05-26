Филиал Казахского национального университета открылся в Бишкеке

Программа официального визита президента Казахстана в Кыргызстан завершилась участием Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Бишкеке, передает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, ректор КазНУ Жансеит Туймебаев показал главам государств учебные аудитории, рассказал об образовательной и научной деятельности учебного заведения, в том числе о планах по выделению грантов для кыргызских студентов.

Фото: akorda.kz

В ходе посещения президенты побеседовали с профессорско-преподавательским составом вуза и выпускниками КазНУ из Кыргызстана.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.