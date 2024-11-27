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Филиал КазНУ имени аль-Фараби открыли в Омске

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 21:17 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин 27 ноября дистанционно открыли филиал Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил, что филиал Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске станет первым филиалом зарубежного вуза в России.

"Благодаря активной работе ректоров и поддержке губернатора филиал полностью оснащен. Рады приветствовать у нас в Омске создание филиала одного из ведущих университетов Казахстана. Спасибо", – озвучил он. 

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек дополнил, что с коллегами полностью отработаны вопросы открытия первого казахстанского филиала КазНУ им. аль-Фараби на базе омского университета им. Ф.М. Достоевского. 

Помимо этого, была открыта памятная табличка и проведена регистрация филиала.

28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.

Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.

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