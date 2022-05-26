За уклонение от алиментов к уголовной ответственности привлекли трех костанайцев

Должники не выплатили алименты на содержание детей на сумму 6,8 миллиона тенге, передает Zakon.kz.

К примеру, гражданин К., в течение пяти лет не платил алименты на содержание трех детей, долг составил 3,8 млн тенге. В ходе досудебного расследования должник осознал вину, погасил 120 тыс. тенге, официально трудоустроился и ежемесячно производит выплаты. Другой пример, с 6 мая 2022 года судом рассматривается уголовное дело в отношении гражданина С., который на протяжении четырех лет не выплачивает алименты малолетней дочери. Задолженность составила 1,8 млн тенге. Должник повторно привлекается к уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов и включен в реестр злостных должников. Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Всего по инициативе прокуратуры города с начала года начато досудебное расследование в отношении 12 должников по алиментам на содержание 28 детей, к административной ответственности за неисполнение решения суда привлечено 18 должников, из них семь арестованы на срок до семи суток, остальным наложен штраф на общую сумму 170 тыс. тенге.

Также трудоустроено шесть должников и взыскано алиментов на сумму 18,5 млн тенге.