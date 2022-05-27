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Врач предупредила: щекотание детей до года – стресс для нервной системы

ребенок Фото: pixabay
Невролог Наталья Степаненко рассказала о том, что дети неискренне смеются из-за щекотки, подобная реакция является лишь рефлексом, передает Zakon.kz.

Во время щекотания кровеносные сосуды сужаются, а они отвечают за подачу кислорода в мозг. Сердце, пишет gazeta.ru, начинает биться гораздо чаще, зрачки расширяются, нервная система перевозбуждается.

Педиатры не советуют щекотать детей до года. Дети, особенно младенцы, чутко реагируют на физический контакт. Щекотание будет небольшим, но все же стрессом для нервной системы, – рассказала эксперт.

Помимо этого невролог предупредила, что симпатический отдел центральной нервной системы отвечает за согласованную работу внутренних органов и привыкание организма к сложившимся условиям окружающей среды. Смех же во время щекотки – рефлекторный и сам по себе не вызывает положительных эмоций.

Смеяться лучше от хорошего настроения, чем вызывать его с помощью щекотки. При этом веселый и счастливый человек сохранит молодость и проживет дольше, чем грустные и депрессивные люди.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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