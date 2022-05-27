Девушку сбили на трассе в Алматинской области

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия, медики констатировали смерть. Очевидцы рассказали, что это не первый смертельный наезд на участке, сообщает Zakon.kz.

Смертельный наезд на пешехода произошел на 26 километре Кульджинской трассы.

Водитель эвакуатора Mercedes Sprinter ехал по трассе на восток в сторону Алматинской области. Со слов водителя, он не заметил девушку которая либо стояла на проезжей части, либо переходила ее.

Фото: Zakon.kz

Водитель сбил девушку, отчего ее отбросило на полосу встречного движения.От травм девушка скончалась на месте. Медики констатировали смерть.

Фото: Zakon.kz

ДТП произошло напротив одной из АЗС. Очевидцы рассказали, что видели девушку ранее – она шла вдоль дороги и покачивалась. Они предположили, что девушка находится в нетрезвом состоянии. По их словам, на этом месте каждый месяц происходят наезды на пешеходов. Они также отметили, что на АЗС продается алкоголь, за которым приходит большое количество людей.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что участок дороги плохо освещен – в основном свет идет от самой АЗС.

Обстоятельства ДТП выясняет дознаватель.