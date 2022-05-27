Как мозг подает сигнал бедствия через глаза: четыре признака

Нечеткое зрение, двоение в глазах, резкое снижение уровня зрения, в том числе и периферического, может указывать на серьезную проблему, сообщает Zakon.kz.

По состоянию глаз можно многое заметить, вплоть до опухолей — нередки истории, когда по блику на фотографии определяли ретинобластому у детей. И это не единственный диагноз, который можно поставить, глядя в глаза, или отслеживая состояние своего зрения, сообщает «Доктор Питер».

Глаза напрямую связаны с мозгом, более 80% всей сенсорной информации проходит именно через них. Поэтому состояние глаз, сетчатки по сути, содержит ключи к диагностике неврологической функции. Окулист, доктор медицинских наук, президент Американской оптометрической ассоциации Роберт Лейман

Нечеткое зрение

Иногда бывает — зрение будто расплывается, все вокруг становится размытым, не в фокусе. Причин у этого состояния может быть множество: вам нужны новые очки, например, или вы целый день просидели рядом с кондиционером, который высушивает воздух в помещении, а вместе с ним и роговицу. Но среди возможных причин есть и более серьезные.

Затуманенное зрение может быть вызвано дисфункцией бинокулярного зрения, некоторыми системными заболеваниями, а также по-настоящему грозными болезнями – опухолями головного мозга. Роберт Лейтман

Еще одной причиной потери четкости зрения может быть рассеянный склероз. Эта болезнь вызывает воспаление, а потом и неврит зрительного нерва. В таком случае даже движение глаз может причинять сильную боль.

Двоение в глазах

Это клише из мультиков: ударился головой — и замелькали перед глазами птички-звездочки. Однако и в реальной жизни визуальные симптомы могут быть признаком черепно-мозговой травмы.

Такие симптомы не всегда ярко проявляются. Обычно они могут включать двоение в глазах, неспособность проследить за предметом взглядом, трудности с быстрым переводом взгляда с одной точки на другую, размытое зрение вблизи, повышенную чувствительность к свету. Роберт Лейтман

Эксперт призвал обратиться к врачу, даже если вам самому травма кажется совсем незначительной. Во-первых, сотрясение мозга действительно можно перенести на ногах — и это будет иметь последствия. Во-вторых, даже легкие травмы могут серьезно повлиять на зрение.

Снижение зрения

Когда зрение вдруг резко падает, это всегда очень серьезно. Одна из причин такого явления — отслойка сетчатки.

С ним можно бороться, и чем раньше вы начнете это делать, тем лучше. Но что самое страшное, такой симптом может сигналить об опухоли головного мозга. Как говорят специалисты онкологического центра Моффита, опухоль может давить на зрительный нерв, вызывая слепоту.

В большинстве случаев потеря зрения происходит постепенно: начинается все с нечеткости и двоения в глазах, появления слепого пятна, которое все время растет. Но потом, по мере роста опухоли, зрение падает все сильнее.

Снижение периферического зрения

Увидеть краем глаза — это как раз работа периферического зрения. Если оно вдруг начинает снижаться, это может говорить о развивающейся болезни Альцгеймера.

У многих людей с болезнью Альцгеймера встречается такая проблема: зрение критически ухудшается, но физически с их глазами все в порядке. Дело в том, что их мозг не полностью обрабатывает визуальную информацию. Научный сотрудник Национального учебно-исследовательского центра Университета Миссисипи Кендра Фэрроу

То есть, глаза видят — но мозг не может расшифровать эту информацию, интерпретировать, что именно он видит. В результате человек смотрит на мир будто через трубу, видя только то, что прямо перед ним, но не сбоку, сверху или снизу.