Советы юриста: как вовремя зафиксировать доказательства в интернете

У вас украли интеллектуальную собственность, например, книгу, фотографии, песни, тексты, содержимое сайта или какой-то другой материал. Как вовремя зафиксировать доказательства этого, рассказала магистр юридических наук, нотариус Алтынай Макешева, передает Zakon.kz.

А также, если у вас украли ваш логотип, бренд или товарный знак незаконно используют в своих рекламных целях. Ваши посты в социальных сетях и картинки к ним копируют и выдают за свои. Вас оклеветали или опорочили вашу репутацию, честь и достоинство. Может быть, вы подверглись буллингу или травле в Интернете? Во всех этих случаях вам срочно нужно обратиться к нотариусу. Нотариус поможет вам зафиксировать любой из этих фактов. Нотариус Алтынай Макешева

По ее словам, нотариус можно заверить пост в социальной сети со всеми прикрепленными к посту видео, фотографиями и имеющимися комментариями.

Также можно заверить комментарии в общедоступных форумах и чатах, на сайтах либо в мобильных приложениях.

Отдельную категорию заверения составляет личная или групповая переписка в мессенджерах, включая аудио- и видеосообщения, SMS, электронные письма со всеми вложениями. В этом случае вам нужно подтвердить, что номер телефона или ящик электронной почты зарегистрирован на вас.

Очень популярным видом обнародования информации является видеохостинг YouTube. Нотариус может заверить и этот источник информации, а именно – видео с комментариями.

Очень важный нюанс: если во всех других случаях у вас в запасе есть несколько дней для заверения, то в случае со Stories в соцсетях Instagram или Facebook или со статусами в мессенджерах у вас есть только 24 часа. Постарайтесь успеть обратиться к нотариусу хотя бы за пару часов до исчезновения Stories или статусов. Нотариус Алтынай Макешева

Нотариус также наделен правом обеспечения доказательств, в том числе путем осмотра и фиксации данных с электронных носителей.

По заявлению заинтересованного лица нотариус проводит осмотр доказательств, документирует обнаруженную информацию посредством распечатки текста, фотографирования, создания скриншотов экрана, составляет протокол осмотра доказательств с приложениями изображений.

Отмечу, что нотариус не исследует доказательства, этим занимается суд. Нотариальный протокол осмотра является надежным доказательством. Он содержит дату, время и место совершения действия, описание электронных средств и устройств, с помощью которых была произведена фиксация, то есть отвечает всем требующимся критериям. Нотариус Алтынай Макешева

Заинтересованное лицо подает нотариусу заявление с указанием кликабельной ссылки на пост, Stories или сайт, либо предоставляет смартфон или планшет, в котором имеется аккаунт в мессенджере, и где велась переписка.

Нотариус использует программу трассировки маршрута, затем делает скриншоты и осуществляет осмотр доказательств с фиксацией в протоколе. В нем нотариус подробно описывает все действия, указывает дату и место составления, а также обнаруженные при осмотре обстоятельства. Скриншоты распечатываются и подшиваются к протоколу.

Если имеются аудиосообщения или видео, то они записываются на диск, выполняется стенограмма, и в этом случае к протоколу осмотра доказательств прикладываются стенограмма и диск.

При этом любое доказательство нотариус может зафиксировать только до момента обращения в суд (п. 2 ст. 98 Закона РК «О нотариате»).