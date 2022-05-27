Названы самые криминальные регионы Казахстана

Согласно отчету аналитиков, 4 из 5 преступников в Казахстане — безработные. За четыре месяца правонарушения в стране совершили почти 20 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в исследовании Finprom.kz, в региональном разрезе больше всего преступников задержали в Алматинской области: 2,4 тыс. человек.

В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы (2,3 тыс. человек) и столица (1,7 тыс. человек). Меньше всего преступников пришлось на Кызылординскую область: 436 человек, – заявляют аналитики.

Наибольший годовой рост численности преступников, по данным экспертов, наблюдался в Северо-Казахстанской области (на 10,9%, до 801 человека), наибольшее сокращение – в Жамбылской области (на 15,2%, до 832 человек).

Исследователи заявляют, из 20 тыс. правонарушителей 18,5 тыс. составили казахстанцы, 464 – граждане СНГ, 69 – граждане стран, не входящих в состав СНГ.

В подавляющем большинстве случаев преступниками были мужчины (17,5 тыс. человек), женщин среди нарушителей всего 2,5 тыс. человек. 454 нарушителя были несовершеннолетними.

Также стоит отметить, что 79,2%, или 15,8 тыс. правонарушителей, составили безработные.

Еще 1,4 тыс. нарушителей были рабочими, 381 человек – госслужащими, 339 человек – учащимися, 261 человек – частными предпринимателями, – сказано в публикации.