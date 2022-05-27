Аружан Сагандыкова сыграет в финале квалификации юниорского Roland Garros

26 мая на кортах Парижа в борьбу вступили казахстанские юниоры – Аружан Сагандыкова и Максим Батютенко. Из-за низкого рейтинга молодые теннисисты вынуждены были проходить отборочный этап турнира, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Караганды Максим Батютенко (15 сеяный) на старте отборочного раунда уступил хозяину площадок Томасу Фурелю – 6:4, 4:6, 7:10. Аружан Сагандыкова (16) в полуфинале победила Офэлью Буллай из Франции – 6:4, 5:7, 10:6. За выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции теннисистка из Нур-Султана сыграет с шестой сеяной японкой Хаю Киноситой.

Помимо юниоров, в пятый день французского первенства было сыграно несколько игр с участием других представителей Казахстана. Анна Данилина и Андрей Голубев не сумели пройти стартовый круг в миксте, проиграв У. Эйкери (Норвегия)/Й. Влиген (Бельгия), – 6:4, 3:6, 5:10.

Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина со своей напарницей Людмилой Самсоновой (Россия) уступили американкам К. Гауф/Д. Пегула – 3:6, 5:7. Юлия Путинцева и Даниэла Коллинз (США) не смогли обыграть М. Никулеску (Румыния)/А.В. Уйтванк (Бельгия) – 6:3, 3:6, 1:6.

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