Аружан Сагандыкова сыграет в финале квалификации юниорского Roland Garros
Уроженец Караганды Максим Батютенко (15 сеяный) на старте отборочного раунда уступил хозяину площадок Томасу Фурелю – 6:4, 4:6, 7:10. Аружан Сагандыкова (16) в полуфинале победила Офэлью Буллай из Франции – 6:4, 5:7, 10:6. За выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции теннисистка из Нур-Султана сыграет с шестой сеяной японкой Хаю Киноситой.
Помимо юниоров, в пятый день французского первенства было сыграно несколько игр с участием других представителей Казахстана. Анна Данилина и Андрей Голубев не сумели пройти стартовый круг в миксте, проиграв У. Эйкери (Норвегия)/Й. Влиген (Бельгия), – 6:4, 3:6, 5:10.
Фото: ktf.kz
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