На 10 лет осудили алматинца за покушение на убийство

В Алматы Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении жителя города, который признан виновным в покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Главной транспортной прокуратуре, летом прошлого года на территории Алматинского ДЕПО был обнаружен мужчина с пулевыми ранениями.

По раскрытию резонансного дела действовала межведомственная оперативно-следственная группа под руководством Семиреченской транспортной прокуратуры. Принятыми мерами совместно с транспортной полицией в совершении дерзкого преступления был изобличен и задержан гражданин «А». Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Следствие установило, что преступник произвел в потерпевшего четыре выстрела, три из которых достигли цели.

Как отметили в прокуратуре, преступный умысел, вызванный неприязненными отношениями, не осуществился только благодаря действиям потерпевшего, который смог увернуться от первого выстрела, направленного в его голову.

30 марта 2022 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам мужчина признан виновным в покушении на убийство с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Знакомый, помогавший спрятать пистолет, получил условный срок наказания – три года и шесть месяцев.

Однако государственный обвинитель, не согласившись с чрезмерно мягким приговором в отношении лица, помогавшего скрыть следы особо тяжкого преступления, внес ходатайство о пересмотре приговора.

Апелляционная инстанция поддержала позицию прокурора и приговорила гражданина К. к реальному сроку лишения свободы.