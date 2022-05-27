Уснул за рулем: женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург – Алматы

В Атбасарском районе Акмолинской области произошло лобовое столкновение Hyundai Solaris и Skoda Rapid. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 26 мая в 08:10 в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района обратился фельдшер станции скорой помощи, который сообщил, что на 1029 км республиканской трассы Екатеринбург – Алматы произошло ДТП.

Предварительно установлено, что 37-летний житель Нур-Султана на автомашине марки Hyundai Solaris двигался в направлении Костаная, не справился с управлением, допустил лобовое столкновение с автомашиной марки Skoda Rapid, за рулем которой был 31-летний житель Атбасара.

По предварительной информации, водитель автомашины марки Hyundai Solaris уснул за рулем. В результате ДТП в Центральную районную больницу с различными травмами доставлены пассажиры автомашины Skoda Rapid: 30-летняя жительница Атбасара и малолетняя девочка 2018 г.р. Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что водитель автомашины Skoda Rapid был трезв.

Согласно акту медицинского освидетельствования, у водителя автомашины Hyundai Solaris выявлен факт употребления алкоголя. Назначена экспертиза. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345-1 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Пресс-служба ДП Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Акмолинские полицейские призывают водителей быть внимательными на дороге.