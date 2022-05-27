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Уснул за рулем: женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург – Алматы

Акмолинская область, трасса, ДТП, пострадавшие, ДП Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В Атбасарском районе Акмолинской области произошло лобовое столкновение Hyundai Solaris и Skoda Rapid. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 26 мая в 08:10 в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района обратился фельдшер станции скорой помощи, который сообщил, что на 1029 км республиканской трассы Екатеринбург – Алматы произошло ДТП.

Предварительно установлено, что 37-летний житель Нур-Султана на автомашине марки Hyundai Solaris двигался в направлении Костаная, не справился с управлением, допустил лобовое столкновение с автомашиной марки Skoda Rapid, за рулем которой был 31-летний житель Атбасара.

По предварительной информации, водитель автомашины марки Hyundai Solaris уснул за рулем. В результате ДТП в Центральную районную больницу с различными травмами доставлены пассажиры автомашины Skoda Rapid: 30-летняя жительница Атбасара и малолетняя девочка 2018 г.р.Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что водитель автомашины Skoda Rapid был трезв.

Согласно акту медицинского освидетельствования, у водителя автомашины Hyundai Solaris выявлен факт употребления алкоголя. Назначена экспертиза. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345-1 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».Пресс-служба ДП Акмолинской области

Акмолинская область, трасса, ДТП, пострадавшие, ДП

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Акмолинская область, трасса, ДТП, пострадавшие, ДП

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Акмолинские полицейские призывают водителей быть внимательными на дороге.

Усталость и сонливость за рулем – не менее опасны, чем употребление алкоголя. Главным фактором при неожиданном засыпании водителей, как известно, являются переутомление, недосыпание. Поэтому, если вы чувствуете себя плохо, ни в коем случае не выезжайте в путь. Употребление алкоголя тоже повышает сонливость, существенно снижает умственную активность и бдительность.Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Акмолинской области Ерболат Хусаинов
Динара Халдарова
Акмолинская область Алматы Атбасар Костанай
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