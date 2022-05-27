Toyota влетела в «летник» в Алматы – пострадала женщина
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В Алматы в результате ДТП автомобиль Toyota Camry влетел в «летник». В заведении находилась женщина, ее доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.
Полицейские предварительно установили, что 24 мая в 19:47 водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по улице Толе би в западном направлении, на пересечении с улицей Ауэзова при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который двигался по улице Толе би в восточном направлении. Водитель Volkswagen ушел с места происшествия, оставив машину.
В результате столкновения автомобиль Toyota по инерции продолжил движение по улице Толе би в восточном направлении и въехал в здание, где находится заведение общепита. На летней площадке находилась женщина. Ее доставили в больницу. Пресс-служба ДП Алматы