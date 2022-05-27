Сделано в Караганде: стильная униформа появилась у бойцов «Жасыл ел»

Новая униформа – в Карагандинской области молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» очередной сезон встречают хорошими переменами.

Финансирование проекта в этом году увеличилось вдвое. В отряды набрали 2211 человек, многие из которых – подростки из социально уязвимых категорий. Зарплата составит от 60 до 90 тысяч тенге. Узнавать бойцов будут по фирменной изумрудной экипировке.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Униформу заказали всем одинаковую. В комплект входят спортивный костюм, футболка, бейсболка и небольшой рюкзак.

Конкурс на изготовление выиграло местное малое предприятие AVISHU, специализирующееся на модной одежде и униформе для медиков.

Для нашего ателье, в котором трудятся около 20 человек, это отличная возможность выйти на новый уровень и получить классный опыт. Для меня лично этот заказ интересный и важный, потому что в школьном возрасте работала в отряде «Жасыл ел». Тогда и зарплата была гораздо меньше, и, конечно, никакой особой экипировки. Давали то ли футболку, то ли жилетку, – говорит молодая предпринимательница Виктория Пак. – А сегодня наша команда обеспечила униформой всю область. Сейчас раздаем комплекты в города и районы.

По ее словам, на работу ушло полтора месяца. Пошили костюмы четырех размеров и двух ростовок. В дизайн постарались внести свои нюансы.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Мы сравнили разные варианты униформы. Было пожелание, чтобы она не выглядела, как спецодежда, совмещала удобство и стиль. Нам сказали, что упор на зеленый цвет. Но оттенков зеленого множество. Мы подобрали сочетание бутылочного цвета и изумрудного. Много времени и сил потратили на подбор ткани – это трикотаж двунитка премиум-класса. Очень легкая, не скатывается, – рассказала Виктория Пак. – Надеемся, что экипировка молодежи понравится.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Торжественное открытие нового, 18-го трудового сезона «Жасыл ел» состоялось сегодня. На набережной Центрального парка культуры и отдыха Караганды собрались представители отрядов из всех городов и районов. Им вручили трудовые путевки.

В отряд «Жасыл ел» записалась уже второй раз. В прошлом году мне все понравилось. В своем городе мы ухаживали за деревьями, убирали мусор. В этом году набрали больше человек. Надеюсь, будет еще лучше, и сплоченной командой мы сможем помочь природе, сделать наш город красивее и чище, – поделилась студентка Темиртауского высшего политехнического колледжа Дана Нурмагамбетова.

Программа рассчитана на весь день. Открытие продолжилось спартакиадой. Затем в парке пройдет эко-квест. Вечером запланирован концерт с участием молодежных групп.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Трудовой сезон «Жасыл ел» стартует 1 июня и продолжится до 31 августа. В проекте участвует молодежь от 14 до 29 лет.