Жаннат Дубирова назначена замруководителя Бюро национальной статистики
На посту заместителя руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК она будет курировать вопросы информационных технологий, методологии и автоматизации процессов сбора и обработки статистических данных, развития Data-менеджмента и управления изменениями.Бюро национальной статистики
В 2008 году Жаннат Дубирова окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (бакалавр техники и технологии).
В 2015 году – Университет Манчестер в Великобритании, имеет степень магистра информационных технологий и IT-менеджмента.
Трудовую деятельность начала администратором мета-данных в ТОО «Bimash», где в последующем была переведена на должность руководителя проектов.
С 2008 года работала главным менеджером IT-департамента в АО «Цеснабанк». Трудилась на различных должностях в ENRC Group, была IT-менеджером производства, заместителем IT-директора.
С 2013 по 2016 год работала менеджером-консультантом в ТОО «PricewaterhouseCoopers». Занимала пост заместителя председателя правления в АО «Астана Innovations».
С декабря 2017 года по настоящее время была руководителем ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» (iKomek109) акимата Нур-Султана.
Жаннат Дубирова в 2019 году вошла в состав Президентского молодежного кадрового резерва.