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Жаннат Дубирова назначена замруководителя Бюро национальной статистики

РК, Бюро национальной статистики, замруководителя, Жаннат Дубирова, назначение Фото: Бюро национальной статистики
Назначена заместитель руководителя Бюро национальной статистики – им стала Жаннат Дубирова, передает Zakon.kz.
На посту заместителя руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК она будет курировать вопросы информационных технологий, методологии и автоматизации процессов сбора и обработки статистических данных, развития Data-менеджмента и управления изменениями.Бюро национальной статистики

В 2008 году Жаннат Дубирова окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (бакалавр техники и технологии).

В 2015 году – Университет Манчестер в Великобритании, имеет степень магистра информационных технологий и IT-менеджмента.

Трудовую деятельность начала администратором мета-данных в ТОО «Bimash», где в последующем была переведена на должность руководителя проектов.

С 2008 года работала главным менеджером IT-департамента в АО «Цеснабанк». Трудилась на различных должностях в ENRC Group, была IT-менеджером производства, заместителем IT-директора.

С 2013 по 2016 год работала менеджером-консультантом в ТОО «PricewaterhouseCoopers». Занимала пост заместителя председателя правления в АО «Астана Innovations».

С декабря 2017 года по настоящее время была руководителем ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» (iKomek109) акимата Нур-Султана.

Жаннат Дубирова в 2019 году вошла в состав Президентского молодежного кадрового резерва.

Динара Халдарова
Нацбюро Казахстан
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