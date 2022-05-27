Жаннат Дубирова назначена замруководителя Бюро национальной статистики

Назначена заместитель руководителя Бюро национальной статистики – им стала Жаннат Дубирова, передает Zakon.kz.

На посту заместителя руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК она будет курировать вопросы информационных технологий, методологии и автоматизации процессов сбора и обработки статистических данных, развития Data-менеджмента и управления изменениями. Бюро национальной статистики

В 2008 году Жаннат Дубирова окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (бакалавр техники и технологии).

В 2015 году – Университет Манчестер в Великобритании, имеет степень магистра информационных технологий и IT-менеджмента.

Трудовую деятельность начала администратором мета-данных в ТОО «Bimash», где в последующем была переведена на должность руководителя проектов.

С 2008 года работала главным менеджером IT-департамента в АО «Цеснабанк». Трудилась на различных должностях в ENRC Group, была IT-менеджером производства, заместителем IT-директора.

С 2013 по 2016 год работала менеджером-консультантом в ТОО «PricewaterhouseCoopers». Занимала пост заместителя председателя правления в АО «Астана Innovations».

С декабря 2017 года по настоящее время была руководителем ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» (iKomek109) акимата Нур-Султана.