Как определить подлинность алкогольной продукции

Для определения подлинности алкогольной продукции разработаны мобильные приложения, позволяющие определять элементы защиты учетно-контрольных марок (УКМ) или считывать информацию со штрих-кода УКМ и определять их подлинность, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов МФ РК, эти мобильные приложения доступны для всеобщего пользования.

Таким образом, отметили в КГД, мобильное приложения «WIPON» не является обязательным для субъектов рынка алкогольной продукции, так как имеются альтернативные способы определения и распознавания подлинности УКМ. Об этом ранее сообщалось в ряде СМИ.

Однако комитетом популяризируется акция «Гражданский контроль – требуй чек», в рамках которой потребители могут сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека или отказе в приеме оплаты по платежным картам и получить денежное вознаграждение. Комитет госдоходов МФ РК

Также в КГД напомнили, что согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» запрещается хранение и реализация алкогольной продукции без наличия прибора идентификации учетно-контрольных марок.

Как защитить права потребителей

Комитет государственных доходов в рамках активизации инструментов саморегулирования и общественного контроля с мая 2020 года проводит акцию «Гражданский контроль – требуй чек».

Цель акции – повышение гражданской активности, стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей, воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг, а также сокращение размеров теневой экономики.

Участники акции могут сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека или отказе в приеме оплаты по платежным картам, через бесплатное мобильное приложение «WIPON CASHBACK», вложив видеоподтверждение, и получить вознаграждение на баланс телефона в случае подтверждения такого факта.

В 2021 году на выплату вознаграждений в рамках акции «Гражданский контроль – требуй чек» из бюджета было выделено 40 264 тыс. тенге (из них расходы оператора за перечисление вознаграждения составили 1 438 тыс. тенге).

Как отметили в комитете, по итогам открытого конкурса на оказание услуг по выплате вознаграждений победителем стало ТОО «Вайпоинг».