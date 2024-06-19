Сотни миллионов тенге заработали шестеро казахстанцев на продаже суррогатного алкоголя

В Акмолинской области выявили производство суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 19 июня в Агентстве по финансовому мониторингу, руководил "предприятием", состоящим из шести человек, житель Степногорска. Суррогатную алкогольную продукцию продавали на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

"Изъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции и более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки. За период преступной деятельности оборот денежных средств составил более 350 млн тенге", – отметили в АФМ.

Приговором суда участников незаконной деятельности привлекли к уголовной ответственности. В том числе за легализацию имущества, добытого преступным путем, в сумме 4,6 млн тенге, конфискованного в доход государства.

Между тем в Шымкенте выявили завод, руководитель которого продавала спирт изготовителям суррогатного алкоголя.