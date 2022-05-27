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Заморозки, сильные дожди – прогноз погоды на выходные в Казахстане

дожди, заморозки Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28-30 мая. На западе страны ожидается без осадков, сообщает Zakon.kz.
28 мая на севере, в центре, на юге, юго-востоке Казахстана – сильные дожди, шквал, град. В ночные часы на севере, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°С. РГП «Казгидромет»

Лишь на западе Казахстана под влиянием отрога западного антициклона ожидается погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра.

К началу следующей недели на большей части страны ожидается повышение дневных температур воздуха: на западе, северо-западе республики – до +25...+30°С, на юге – до +33°С, на севере – до +23...+28°С, в центре – до +25...+30°С. РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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