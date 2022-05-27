Алан Курмангалиев занял второе место на теннисном турнире в Испании

Третья ракетка Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев пополнил свою копилку медалей, выиграв 13 награду на международной арене, сообщает Zakon.kz.

Очередной раз он отметился в испанском городе Кастель-Пладжа-де-Аро, где прошел представительный турнир WTT Youth Contender с участием теннисистов Азии, Европы и Южной Америки, передает olympic.kz.

В возрастной категории «до 15 лет» карагандинский спортсмен переиграл Давиде Лоренцо (Италия), Олега Стефановича (Польша), Тьяго Олхеро (Португалия), Куо Гуан-Хонга (Тайбэй), Тамито Ватанабе (Япония), Тьяго Абиодана (Португалия) и завоевал серебряную медаль данных состязаний.

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