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Баннер упал на женщину и подростка – ДП Нур-Султана начал расследование

падение баннера в Нур-Султане, начато расследование Фото: Zakon.kz
26 мая из-за сильного ветра в Нур-Султане баннер упал на женщину и подростка: их госпитализировали. В полиции столицы отметили, что начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства прокомментировали инцидент.

26 мая в УП района «Алматы» поступило сообщение о том, что перед главным входом во Дворец мира и согласия от сильного ветра баннер сдвинулся в правую сторону и упал. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Во время падения баннера 12-летняя девочка с 34-летней женщиной получили травмы.

Также в ДП уточнили, что назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 306 УК РК («Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).Пресс-служба ДП Нур-Султана

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В Нур-Султане на женщину с подростком упал баннер

В столичном Управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших.

По их данным, женщина будет находиться в больнице и получать стационарное лечение до полного выздоровления. Подростка отпустили на амбулаторное лечение.

Тем временем, в акимате района «Алматы» уточнили, что данная конструкция была установлена в 2021 году.

Конструкция была закреплена специальной арматурой и анкерами согласно требованиям. Тем не менее, в отношении подрядной организации готовится предписание о недобросовестном выполнении своих обязательств.Пресс-служба акимата района «Алматы»
Анастасия Московчук
Нур-Султан
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