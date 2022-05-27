Баннер упал на женщину и подростка – ДП Нур-Султана начал расследование

26 мая из-за сильного ветра в Нур-Султане баннер упал на женщину и подростка: их госпитализировали. В полиции столицы отметили, что начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства прокомментировали инцидент.

26 мая в УП района «Алматы» поступило сообщение о том, что перед главным входом во Дворец мира и согласия от сильного ветра баннер сдвинулся в правую сторону и упал. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Во время падения баннера 12-летняя девочка с 34-летней женщиной получили травмы.

Также в ДП уточнили, что назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 306 УК РК («Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Пресс-служба ДП Нур-Султана

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В столичном Управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших.

По их данным, женщина будет находиться в больнице и получать стационарное лечение до полного выздоровления. Подростка отпустили на амбулаторное лечение.

Тем временем, в акимате района «Алматы» уточнили, что данная конструкция была установлена в 2021 году.