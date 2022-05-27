Daewoo Matiz перевернулся на трассе в Акмолинской области – пострадал ребенок
Фото: ДП Акмолинская область
В Акмолинской области на трассе перевернулся автомобиль Daewoo Matiz. В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя девочка были доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.
25 мая в 19:31 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Шортанды – Новографское произошло ДТП.
Предварительно установлено, что 30-летняя жительница п. Шортанды, двигаясь в направлении п. Новографское, не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомашины Daewoo Matiz. ДП Акмолинской области
В результате ДТП водитель и девочка 2018 года рождения были доставлены в больницу.
Назначены экспертизы.
Фото: ДП Акмолинской области
Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
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