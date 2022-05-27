Программа «Медаль Елбасы» продолжается в трех регионах Казахстана

Молодые казахстанцы из Актюбинской, Туркестанской и Мангистауской областей уже участвуют в масштабной программе личностного развития «Медаль Елбасы». В июне этого года участники из других областей и городов страны также смогут стать частью проекта.

Программа «Медаль Елбасы» – единственная программа национального уровня, которая направлена на комплексное развитие молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. Всего в программе три уровня: бронзовый, серебряный и золотой. Бронзовый длится полгода, серебряный – 12 месяцев. Участники золотого уровня выполняют задания в течение 18 месяцев.

На сегодняшний день более 1500 участников программы «Медаль Елбасы» оттачивают способности по 7 направлениям в спорте, чтении книг, развитии талантов и навыков, в национальном наследии, волонтерстве, туристических походах и трудовой практике. Этот проект уже стал новым трендом среди подрастающего поколения.

Фото: пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева

По словам участников, программа помогает научиться управлять своим временем, ставить перед собой цели и системно достигать их, вести здоровый образ жизни, проявлять гражданскую активность и постоянно развиваться.

Охват программы составляет более 20 тысяч участников, из них 6980 получили знак отличия «Медаль Елбасы». Обладателями бронзовой медали стали 6874 участника, 96 награждены серебряными и 10 – золотыми медалями. В 2021 году государственные образовательные гранты были присуждены 605 медалистам, более 30% из которых – выпускники сельских школ.

Мы видим, что проект востребован, действует как мощный мотивационный стимул для участников. «Медаль Елбасы» обладает мультипликативным эффектом, потому что родные и близкие, видя успехи участника проекта, также мотивируются. Мы горды нашими участниками, искренне радуемся их успехам и, конечно, будем развивать проект дальше, делая его еще более привлекательным и интересным, – рассказал директор КФ «Академия Елбасы» Асланбек Амрин.

«Медаль Елбасы» реализуется Академией Елбасы при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.