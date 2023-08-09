В Костанае молодые специалисты смогут получить жилье в рамках региональной программы

В Костанайской области молодые специалисты смогут получить жилье в рамках региональной программы. Для этого специально был разработан проект жилищной программы для молодых специалистов "Костанай жастары", сообщает Zakon.kz.

Подробности ее работы рассказали на брифинге в региональной службе коммуникаций представители Управления общественного развития акимата Костанайской области и филиала АО "Отбасы банк".



"Программа льготного ипотечного кредитования молодежи была запущена с прошлого года в пилотном проекте в Костанае. В этом году по поручению акима области программа модернизирована. И теперь она распространена на весь регион", – рассказал заместитель руководителя Управления общественного развития Абылайхан Какенов.

Главная цель данной программы – решение жилищных вопросов молодых специалистов, которые по объективным причинам не могут приобрести в собственность жилье. Программа подразумевает кредитование жителей региона на приобретение жилья за счет совместных средств акимата Костанайской области и облфилиала АО "Отбасы банк". Она рассчитана на молодых специалистов в возрасте до 34 лет включительно.

В этом году программу изменили. Ее будут реализовывать во всех городах и районах области без ограничения. Заявки начнут принимать с 14 августа.