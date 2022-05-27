50-летний хоккеист Яромир Ягр намерен продолжать карьеру
Пару легендарному хоккеисту в «Кладно» хочет составить еще один известный чешский ветеран, 39-летний Томаш Плеканец, который вернулся в коллектив в прошлом сезоне и помог ему остаться в чешской экстралиге.
Плеканец назван лучшим снайпером «рыцарей» с 53 (17+36) очками в 56 встречах.
Для Ягра следующий сезон может стать 35-м в его профессиональной карьере. Он начал выступать за «Кладно» с 16 лет.
Я знаю, что некоторые из вас не поверят, но я очень жду следующего сезона. Как сильно этого ждете вы, болельщики «Кладно»? У Плеканека есть мечта поиграть с «Кладно» в плей-офф, попробуем исполнить ее вместе?Яромир Ягр
ХК «Кладно» занял 14-е место по итогам чемпионата Чехии и попал в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона. В переходном матче «Кладно» победил «Дуклу» в общей серии со счетом 4:1. Сам же Ягр провел на льду 48 игр, забросил восемь шайб и отдал 13 передач.
Фото: Instagram/jj68jaromirjagr
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