Уполномоченный по правам человека о референдуме: Настроена оптимистично

Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова убеждена, что необходимо не только обсуждать различные предложения по реформам государства, но и делать определенные шаги для их реализации, и референдум – один из них, передает Zakon.kz.

Эльвира Азимова напомнила, что выносимые на референдум 5 июня поправки в Конституцию РК имеют базовый характер, но в случае их утверждения необходимо будет выстроить систему, создать условия для их реализации.

Мы говорим о том, что конституционные поправки могут быть критикуемы и оспариваемы, каждый гражданин имеет право на собственное мнение. Но в то же время надо понимать, что за каждой конституционной поправкой сейчас будут следовать разработка и принятие конституционного закона. И поэтому тем, кто считает, что предлагаемые поправки не оправдывают их ожиданий, нужно садиться и работать над проектами конституционных законов. Эльвира Азимова

По мнению Эльвиры Азимовой, предлагаемые поправки в случае их одобрения народом Казахстана могут дать возможность для расширения гражданских и политических прав граждан Казахстана. Другой вопрос, как будут реализованы эти поправки в конституционных законах.

Я настроена оптимистично и считаю, что этот референдум – не последний, главное, что само отношение государства в этом вопросе очень четкое – такие референдумы по особо важным вопросам должны быть обычной практикой государства. Эльвира Азимова