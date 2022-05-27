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Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 28 мая

РК, сильные дожди, гроза, погода, прогноз, Казгидромет Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды на 28 мая – в Казахстане ожидаются сильные дожди, гроза, усиление ветра, выпадение града. Лишь на юго-западе страны ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz.
Сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, в горных районах – сильные, ожидаются гроза, усиление ветра, возможно выпадение града. Лишь на юго-западе страны ожидается погода без осадков.РГП «Казгидромет»

На юге, западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20, ночью и утром – порывы 23-28 м/с.

На юге, в горных районах и предгорных районах Туркестанской области – гроза, град, шквал, на севере, западе, юге и в горных районах – ветер 15-25 м/с.

В центре, на востоке Кызылординской области – усиление ветра 15-20 м/с, ночью на востоке – гроза.

На востоке, севере, западе Северо-Казахстанской области – ветер 15-20 м/с, ночью и утром на северо-западе – туман, днем на западе области – гроза.

На западе Костанайской области ночью и утром – туман, днем на западе, севере – гроза, ветер 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской, днем в Актюбинской области – усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области – гроза, град, на северо-западе – ветер 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке, в горных районах Алматинской области – усиление ветра 17-22 м/с, порывы 24-29 м/с, днем на юге, в горных районах – гроза, град, шквал.

На западе Восточно-Казахстанской области – гроза, ветер 15-20 м/с.

На востоке Акмолинской области – гроза, ночью на востоке, днем на западе области – ветер 15-20 м/с.

В центре, на севере, востоке Карагандинской области – гроза, град, шквал, ветер 15-28 м/с.

Днем на юге Павлодарской области – гроза, град, шквал, ветер 15-20 м/с.

Также синоптики сообщили, что:

  • на западе Северо-Казахстанской, Костанайской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°С;

  • в Жарминском, Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской, на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28-30 мая.

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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