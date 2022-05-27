Токаев: Сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Бишкеке, передает корреспондент Zakon.kz.

Геополитические потрясения внесли серьезные коррективы в развитие мировой экономики. В этом году Международным валютным фондом прогнозы роста мировой экономики снижены до 3,6%, а Всемирной торговой организацией – до 2,8%. В условиях глобальных и региональных вызовов совместными усилиями стран-участников ЕАЭС с успехом преодолеваются преграды, обеспечиваются макроэкономическая стабильность и динамика роста. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что за годы деятельности Союза взаимная торговля Казахстана увеличилась на 33%, а экспорт – на 55%.

На сегодня в Казахстане работает более 15 тыс. совместных предприятий, и их количество продолжает расти.

По словам президента Казахстана, данные показатели свидетельствуют об успешности интеграционного взаимодействия.

Считаю важным, чтобы общие усилия и далее были направлены на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества во благо наших граждан. В этом вижу гарантию укрепления нашего коллективного иммунитета перед лицом глобальных вызовов. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что наблюдаемая сегодня санкционная конфронтация является беспрецедентной по своей сути и последствиям.

Президент Казахстана уточнил, что в феврале этого года в рамках проводимого Евразийского межправительственного совета им было предложено создать рабочую группу высокого уровня для выработки экономических мер по обеспечению устойчивости экономик стран евразийской пятерки.