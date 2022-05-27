Токаев: Сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер
Геополитические потрясения внесли серьезные коррективы в развитие мировой экономики. В этом году Международным валютным фондом прогнозы роста мировой экономики снижены до 3,6%, а Всемирной торговой организацией – до 2,8%. В условиях глобальных и региональных вызовов совместными усилиями стран-участников ЕАЭС с успехом преодолеваются преграды, обеспечиваются макроэкономическая стабильность и динамика роста.Касым-Жомарт Токаев
Глава государства напомнил, что за годы деятельности Союза взаимная торговля Казахстана увеличилась на 33%, а экспорт – на 55%.
На сегодня в Казахстане работает более 15 тыс. совместных предприятий, и их количество продолжает расти.
По словам президента Казахстана, данные показатели свидетельствуют об успешности интеграционного взаимодействия.
Считаю важным, чтобы общие усилия и далее были направлены на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества во благо наших граждан. В этом вижу гарантию укрепления нашего коллективного иммунитета перед лицом глобальных вызовов.Касым-Жомарт Токаев
Глава государства добавил, что наблюдаемая сегодня санкционная конфронтация является беспрецедентной по своей сути и последствиям.
Президент Казахстана уточнил, что в феврале этого года в рамках проводимого Евразийского межправительственного совета им было предложено создать рабочую группу высокого уровня для выработки экономических мер по обеспечению устойчивости экономик стран евразийской пятерки.
Рабочая группа создана, разработан пакет мер, которые реализуются и уже имеют определенные результаты. Однако надо понимать, что сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер, и к этому надо быть готовыми.Касым-Жомарт Токаев