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Муж избил жену в Шымкенте – комментарий ДП

муж избил жену, полиция Фото: pixabay
В Казнете распространяется видео, на котором мужчина избивает женщину на одной из улиц Шымкента. В пресс-службе полиции города заявили, что пострадавшая отказалась от подачи заявления, сообщает Zakon.kz.

Осторожно. Видео + 18

В подписи к видео автор отмечает, что девушка была напугана и оглядывалась по сторонам.

«Уже на обратном пути увидела, как он толкает ее силой. Тащил куда-то, она плакала и шла. Он не переставал ее бить и толкать. На меня напал, чтобы телефон убрала. Говорит, что такое бывает в семейной жизни», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 мая. В результате семейной ссоры, как заявили в ведомстве, муж избил свою жену.

Женщина отказалась от каких-либо заявлений. Участковые провели профилактическую беседу с главой семейства и выписали «защитное предписание».Пресс-служба ДП Шымкента

В пресс-службе уточнили, что при повторе подобной ситуации мужчине грозит административный арест.

Анастасия Московчук
Шымкент
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