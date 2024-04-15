Муж избил жену на глазах у ребенка в Алматинской области
Очевидцы происшествия попросили помощи у общественников. По их словам, супруга не хочет обращаться в правоохранительные органы.
"Рядом лежит грудной ребенок в комбинезоне. Муж оскорбляет и бьет жену при посторонних. Женщина не хочет заявлять в полицию. Это все, что нам удалось узнать из обращения на горячую линию", – говорится в описании к публикации фонда "НеМолчи".
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу полиции Алматинской области. Стражи порядка уточнили, что данный факт зарегистрирован в УП Карасайского района по статье УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и доставлен в УП Карасайского района гражданин 1979 года рождения. В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДП Алматинской области
В дополнении сказано, что после проведения всех необходимых следственных действий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение.
К сожалению, по Казахстану часто происходят подобные ситуации. К примеру, несколько дней назад во дворе одного из жилых комплексов Алматы мужчина жестоко избил свою бывшую жену. Позднее экс-супруг решил прояснить семейный конфликт и записал видеообращение.