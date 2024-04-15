Муж избил жену на глазах у ребенка в Алматинской области

В Казнете опубликовали видео с очередными жестокими кадрами избиения женщины супругом. В пресс-службе полиции Алматинской области отреагировали на ролик и заявили, что дебошир задержан, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы происшествия попросили помощи у общественников. По их словам, супруга не хочет обращаться в правоохранительные органы.

"Рядом лежит грудной ребенок в комбинезоне. Муж оскорбляет и бьет жену при посторонних. Женщина не хочет заявлять в полицию. Это все, что нам удалось узнать из обращения на горячую линию", – говорится в описании к публикации фонда "НеМолчи".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу полиции Алматинской области. Стражи порядка уточнили, что данный факт зарегистрирован в УП Карасайского района по статье УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и доставлен в УП Карасайского района гражданин 1979 года рождения. В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба ДП Алматинской области

В дополнении сказано, что после проведения всех необходимых следственных действий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение.

К сожалению, по Казахстану часто происходят подобные ситуации. К примеру, несколько дней назад во дворе одного из жилых комплексов Алматы мужчина жестоко избил свою бывшую жену. Позднее экс-супруг решил прояснить семейный конфликт и записал видеообращение.