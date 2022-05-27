Партия «Ауыл» провела заседание, посвященное референдуму

27 мая 2022 года в Алматы Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» провела заседание круглого стола на тему: «Референдум – начало масштабных реформ», сообщает Zakon.kz.

С приветственным словом встречу открыл Али Бектаев, депутат Сената Парламента РК, председатель НДПП «Ауыл». В мероприятии приняли участие представители аграрной науки: руководители и сотрудники ТОО «Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства», ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии», ТОО «Казахский НИИ перерабатывающий и пищевой промышленности», ТОО «КазНИИ экономики АПК и РСТ», «Казахский НИИ земледелия и растениеводства», ТОО «Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У.У. Успанова» и других научных учреждений.

Фото: пресс-служба НДПП «Ауыл»

Али Абдикаримович в своем выступлении отметил, что сельское хозяйство является одной из жизненно важных отраслей экономики, отвечающей за продовольственную безопасность всей страны:

Аграрный сектор страны на сегодняшний день представлен 38 научными, научно-производственными, сервисными и образовательными организациями, в которых трудится свыше 5000 человек. Это огромный кластер людей, работающий в неразрывной связке с сельхозтоваропроизводителями. Научная интеллигенция всегда являлась движущей силой новаторских идей. Не секрет, что ученые на происходящие в стране события смотрят сквозь особую призму. Поэтому поддержка ведущих ученых-аграриев в проведении такого важного для страны события очень важна. Она подчеркивает актуальность и своевременность решения главы государства Токаева о внесении поправок в Основной закон государства.

Фото: пресс-служба НДПП «Ауыл»

Также Али Бектаев детально разъяснил присутствующим поправки и дополнения, планируемые внести в главный Закон страны, и подчеркнул аграриям важность активного участия как в референдуме, так и в жизни государства.

В свою очередь представители научной интеллигенции единогласно поддержали проведение референдума, а также необходимость внесения поправок в Конституцию РК. Кроме того, они рассказали о трудностях, которые претерпевает сейчас аграрная наука, и посетовали на недостаток средств, выделяемых на развитие науки.

Партию «Ауыл» с момента ее создания всегда беспокоили каждодневные и насущные для каждого гражданина вопросы: стабильный заработок, качественное медицинское обслуживание, обеспеченность жильем, защита прав и свобод и обеспечение личной безопасности. Академик Национальной академии, профессор, член партии «Ауыл» Сейтказы Кешуов

Фото: пресс-служба НДПП «Ауыл»

Поэтому наша партия, объединившая в своих рядах людей, искренне радеющих за будущее страны, трезво осознавая ответственность перед гражданами РК, всецело поддерживает политический курс главы государства и проведение референдума.

Участники круглого стола положительно восприняли все дополнения и поправки, планируемые внести в Конституцию РК.

Если голосующие на референдуме поддержат эти изменения, то мы получим возможность построить Новый, справедливый Казахстан, о котором говорил наш президент. Это важный шаг для развития страны, – подытожил работу встречи Али Бектаев.