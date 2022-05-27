Toyota влетела в «летник» – пострадавших отпустили домой
Фото: pixabay
Появилась информация о пострадавших в ДТП на Толе би – Ауэзова, когда автомобиль Toyota Camry въехал в летнее кафе, где сидели люди, сообщает Zakon.kz.
В информации пресс-службы ДП города Алматы говорилось, что пострадала женщина, которую доставили в больницу.
В Управлении общественного здоровья города Алматы уточнили информацию, сказав, что в ДТП пострадали два человека – мужчина и девочка.
Оба пострадавших были доставлены в приемный покой ГБСНП бригадой ССМП сразу после ДТП. Проведено полное обследование травматологом и нейрохирургом. Показаний к госпитализации не было. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства с рекомендациями. Пресс-служба УЗ города Алматы
ДТП произошло 24 мая в 19:47. Столкнулись автомобили Toyota Camry и Volkswagen Polo. По инерции Toyota отбросило на тротуар, где находилось кафе. Водитель Volkswagen ушел с места происшествия, оставив машину.
Toyota влетела в «летник» в Алматы – пострадала женщина
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