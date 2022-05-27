Toyota влетела в «летник» – пострадавших отпустили домой

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Появилась информация о пострадавших в ДТП на Толе би – Ауэзова, когда автомобиль Toyota Camry въехал в летнее кафе, где сидели люди, сообщает Zakon.kz.