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Toyota влетела в «летник» – пострадавших отпустили домой

ДТП, УЗ Алматы Фото: pixabay
Появилась информация о пострадавших в ДТП на Толе би – Ауэзова, когда автомобиль Toyota Camry въехал в летнее кафе, где сидели люди, сообщает Zakon.kz.

В информации пресс-службы ДП города Алматы говорилось, что пострадала женщина, которую доставили в больницу.

В Управлении общественного здоровья города Алматы уточнили информацию, сказав, что в ДТП пострадали два человека – мужчина и девочка.

Оба пострадавших были доставлены в приемный покой ГБСНП бригадой ССМП сразу после ДТП. Проведено полное обследование травматологом и нейрохирургом. Показаний к госпитализации не было. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства с рекомендациями. Пресс-служба УЗ города Алматы

ДТП произошло 24 мая в 19:47. Столкнулись автомобили Toyota Camry и Volkswagen Polo. По инерции Toyota отбросило на тротуар, где находилось кафе. Водитель Volkswagen ушел с места происшествия, оставив машину.

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Toyota влетела в «летник» в Алматы – пострадала женщина

Константин Вноровский
Минздрав РК Алматы
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