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Ситуация в Украине: из магазинов пропала соль, в три раза хотят повысить цену на газ

Ситуация в Украине 27 мая Фото: пресс-служба президента Украины
Американские СМИ констатируют, что между США, Европой и Украиной существуют разногласия в оценках преследуемых ими целей в конфликте, сообщает Zakon.kz.

  • Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины с формулировкой «соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

  • Борис Джонсон заявил, что российские войска добиваются существенного прогресса на Донбассе, и призвал отправлять Украине больше наступательного оружия, такого, как реактивные системы залпового огня.

  • ЕС создал специальный онлайн-механизм, с помощью которого осведомители могут сообщить о нарушениях антироссийских санкций.

  • Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7, в регионы зашли новые операторы.

  • Из украинских магазинов пропала соль. А там, где она есть, соль стала дороже сахара. Причина – закрытие крупнейшего в стране и в Европе предприятия-монополиста «Артемсоль», расположенного в Донецкой области.

  • Греция и Кипр выступили против ускоренной процедуры предоставления Украине членства в ЕС.

  • Украинский «Нафтогаз Трейдинг» в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в три раза.

  • Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед рядом иностранных правообладателей в рублях.

  • The New York Times: между США, Европой и Украиной существуют разногласия в оценках, преследуемых ими целей в российско-украинском конфликте и того, на какие уступки готова пойти Украина ради его завершения.

  • Президент Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер переговорили по телефону. Путин подчеркнул, что «попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны».

  • США с конца февраля поставили Киеву 23,8 тыс. тонн вооружений и техники на сумму около 3,9 млрд долларов, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Транспортного командования ВС США.

  • Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что инвесторы из недружественных стран смогут вернуть капитал из России только после снятия санкций и ареста с российских активов.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Джонсон Борис Путин Владимир Австрия США Украина
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