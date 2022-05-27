Ситуация в Украине: из магазинов пропала соль, в три раза хотят повысить цену на газ
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины с формулировкой «соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан».
Борис Джонсон заявил, что российские войска добиваются существенного прогресса на Донбассе, и призвал отправлять Украине больше наступательного оружия, такого, как реактивные системы залпового огня.
ЕС создал специальный онлайн-механизм, с помощью которого осведомители могут сообщить о нарушениях антироссийских санкций.
Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7, в регионы зашли новые операторы.
Из украинских магазинов пропала соль. А там, где она есть, соль стала дороже сахара. Причина – закрытие крупнейшего в стране и в Европе предприятия-монополиста «Артемсоль», расположенного в Донецкой области.
Греция и Кипр выступили против ускоренной процедуры предоставления Украине членства в ЕС.
Украинский «Нафтогаз Трейдинг» в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в три раза.
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед рядом иностранных правообладателей в рублях.
The New York Times: между США, Европой и Украиной существуют разногласия в оценках, преследуемых ими целей в российско-украинском конфликте и того, на какие уступки готова пойти Украина ради его завершения.
Президент Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер переговорили по телефону. Путин подчеркнул, что «попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны».
США с конца февраля поставили Киеву 23,8 тыс. тонн вооружений и техники на сумму около 3,9 млрд долларов, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Транспортного командования ВС США.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что инвесторы из недружественных стран смогут вернуть капитал из России только после снятия санкций и ареста с российских активов.