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В ООН спрогнозировали рост числа голодающих в мире до 220 млн

Голод ООН Фото: pixabay
Бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина отметил, что ни одна национальная политика не может в одиночку решить глобальную продовольственную проблему, сообщает Zakon.kz.

Число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн из-за дефицита продовольствия, последовавшего за украинским кризисом. Об этом заявил вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина, сообщают «Известия»

По его словам, еще до начала кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Однако нынешняя ситуация только ухудшит положение.

Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом. Согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти еще на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий. Маурицио Мартина

Бывший министр сельского хозяйства Италии заметил, что в украинских портах заблокированы 6 млн тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы. Если грузы не разблокируют, нестабильность продовольственной безопасности будет расти, пояснил он.

Как признал вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, экспорт продовольствия альтернативными морскими путями не может гарантировать перевозку больших объемов. Он сообщил, что идет работа по организации вывоза украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда груз будет потом сплавляться по Дунаю.

При этом Мартина добавил, что ни одна национальная политика не может в одиночку решить глобальную продовольственную проблему.

Данияр Кунафин
ООН
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