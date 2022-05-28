Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился

27 мая адвокаты голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд выступили с заключительным словом. Присяжные вынесут вердикт до 31 мая, сообщает Zakon.kz.

Коллегия присяжных выслушала мнения обеих сторон по судебному разбирательству между Эмбер Херд и ее бывшим мужем Джонни Деппом. Слушания, за которыми 23 дня следил весь мир, завершились, сообщает 360tv.ru.

Вердикт заседатели вынесут на следующей неделе. Все это время они проведут в полной изоляции, обсуждая услышанные мнения.

Бывшие супруги обвинили друг друга в клевете. Депп требует с бывшей супруги компенсации в 50 млн долларов за то, что в статье The Washington Post она заявила про его ужасное поведение. Несмотря на то, что Херд не назвала бывшего мужа по имени, актер утверждает, что этот материал нанес ему моральную травму и повлиял на его работоспособность.

Херд со своей стороны требует взыскать с бывшего мужа 100 млн долларов за оскорбления и побои, которые она пережила от него во время брака.

В ходе перекрестного допроса адвокат Деппа заявил, что в ходе процесса ложь Херд разоблачили несколько раз на глазах всего мира.

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года. В ходе судебного процесса бывшие супруги обвинили друг друга в домашнем насилии и манипуляциях.