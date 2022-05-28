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Девять казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 27 мая в Казахстане. Согласно информации, девять новых случаев выявили в трех регионах страны, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 5,

  • в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 732 случая.

Информация о выздоровевших от КВИ

Семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:

в Алматы – 5,

в Костанайской области – 1,

в Павлодарской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 975 человек.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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