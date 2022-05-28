Девять казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 27 мая в Казахстане. Согласно информации, девять новых случаев выявили в трех регионах страны, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 5,
в СКО – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 732 случая.
Информация о выздоровевших от КВИ
Семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:
в Алматы – 5,
в Костанайской области – 1,
в Павлодарской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 975 человек.
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