Острый гепатит неясной этиологии обнаружен у детей из 33 стран – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об обнаружении острого гепатита неясной этиологии у 650 детей из 33 стран мира. При этом большинство случаев зафиксировано в Европе, передает Zakon.kz.

Как отмечается в информации на сайте ВОЗ, этиология этого тяжелого острого гепатита остается неизвестной и находится на стадии изучения.

Случаи заболевания являются более тяжелыми клинически, и в большинстве случаев при заболевании развивается острая печеночная недостаточность в сравнении с предыдущими сообщениями об остром гепатите неизвестной этиологии у детей. ВОЗ

В ВОЗ отметили, что среди всех заболевших в мире 6% детей потребовалась трансплантация печени, девять человек умерли.

Специалисты пока не могут установить источник заражения и способы передачи возбудителя. При этом врачи выявляли у части заболевших аденовирус или коронавирус. Однако пока нет данных о том, что гепатит возникает как осложнение после этих вирусов. Специалисты ВОЗ продолжают изучать эту гипотезу и оценивают риск данного заболевания на глобальном уровне как умеренный.

Установлено, что большинство случаев приходится на европейские страны, а основное число заболевших установлено в Великобритании (222).

В ВОЗ проверяют часть сообщений о случаях заболевания из США (216), стран западной части Тихого океана, юго-восточной Азии и восточного Средиземноморья.

Среди стран, где зафиксировали случаи заражения, оказались: Аргентина, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Дания, Франция, Греция, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Мальдивы, Мексика, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Палестина, Панама, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Отмечается, что более 75% случаев в странах Евросоюза пришлось на детей младше пяти лет.

Указывается, что первые случаи заражения неизвестным гепатитом были зафиксированы в начале апреля. Уже к 5 апреля в ВОЗ поступила информация о десяти случаях у детей в центральной Шотландии, а к 8-му – о 74 инцидентах во всей Великобритании. 23 апреля ВОЗ сообщила уже о 169 случаях у детей от одного месяца до 16 лет. Однако известные вирусы гепатита А, В, С, D и E ученые не обнаружили ни в одном из случаев.