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Губернатора Астраханской области наградили орденом «Достык»

Казахстан Астрахань Фото: посольство РК в РФ
Казахстан входит в десятку ведущих торгово-экономических партнеров Астраханской области. В прошлом году цифра взаимной торговли составила почти 17 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев посетил Астраханскую область.

На встрече с губернатором региона Игорем Бабушкиным были обсуждены вопросы по приграничному взаимодействию в свете предстоящего Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ в Оренбурге.

Собеседники отметили позитивную динамику в товарообороте между регионами Казахстана и Астраханской областью. Республика входит в десятку ведущих торгово-экономических партнеров региона. В прошлом году цифра взаимной торговли составила почти 17 млн долларов – на 25% больше, чем за предыдущий год.Посольство РК в РФ

Отмечается, что потенциал двусторонней торговли на текущий момент пока не раскрыт полностью.

Интенсивно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. В Астраханской области проводятся мероприятия, популяризующие казахскую культуру, фестивали с участием творческих коллективов, обменные гастроли театров и филармоний.

На встрече губернатору области Игорю Бабушкину вручили орден «Достык» II степени.

Как отметил Ермек Кошербаев, награда является признанием заслуг губернатора в развитии двустороннего сотрудничества и укреплении мира и дружбы между народами.

В рамках поездки посол также посетил АО «Астраханская сетевязальная фабрика» и ООО «Флотпроект».

В Астраханской области численность казахской диаспоры составляет порядка 150 тыс. человек, – больше, чем в любом российском регионе. Казахи являются вторым по численности этносом в Астраханской области после русских.

Данияр Кунафин
Астрахань
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