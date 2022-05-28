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Жеребенок лошади Пржевальского родился в нацпарке «Алтын-Эмель»

в нацпарке Алтын-Эмель появился жеребенок Фото: pixabay
В национальном парке «Алтын-Эмель» родился жеребенок лошади Пржевальского. Всего на территории парка обитает восемь диких лошадей, передает Zakon.kz.

Кадры были опубликованы на странице заповедника в Instagram.

13 мая в национальном парке произошло знаменательное событие – в очередной раз кобыла лошади Пржевальского по кличке Гадалка родила жеребенка-самца. Отцом стал жеребец Голан. Жеребенок чувствует себя хорошо, пьет молоко и следует за матерью, – отмечается в сообщении.

По данным сотрудников нацпарка, гаремная группа лошадей состоит из четырех лошадей, а всего в парке их насчитывается восемь.

Лошадь Пржевальского признана редким животным, находящимся под угрозой исчезновения. Занесена в Красную книгу Казахстана. В прошлом году сообщалось, что в РК насчитывается всего около 10 особей.

Оксана Житникова
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