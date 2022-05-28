Британцы рискуют лишиться бассейнов из-за энергетического кризиса – СМИ

Плавание — самый популярный вид физической активности в Великобритании. Большее число бассейнов планируют закрыть в стране из-за долгов и энергетического кризиса, передает Zakon.kz.

Как сообщает газета Financial Times, причиной этому стали последствия локдаунов для экономики и рост цен на электроэнергию из-за непростой геополитической ситуации в мире.

Издание отмечает, что плавание — самый популярный вид физической активности у британцев.

Еще до пандемии COVID-19 один из крупнейших операторов отрасли Swim England опубликовал отчет, согласно которому ожидается закрытие к 2030 году около половины из 4 тыс. бассейнов в Британии. Связано это с изношенностью инфраструктуры и нецелесообразностью ремонта.

К тому же, к существующим проблемам, которые возникли в результате локдаунов, добавился рост цен на электроэнергию.

По мере накопления долгов после пандемии и роста цен на энергию на 100-150% со времен 2019 года число закрытых бассейнов, вероятно, сильно вырастет. Фактически быть закрытым рискует буквально любой бассейн, – предупредила руководитель компании Swim England Джейн Никерсон.

Операторы намерены ограничивать объем предоставляемых услуг, сокращая персонал, снижая температуру воды в бассейнах, чтобы как-то решить осложнившуюся ситуацию. При этом, как пишет издание, операторы услуг сомневаются, что предпринимаемые меры помогут коренным образом что-то изменить.