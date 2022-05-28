В Актау произошла потасовка между молодыми парнями и полицейскими

Фото: Zakon.kz

Инцидент произошел на набережной в микрорайоне Самал, напротив заведения «Монако». Между группами молодых людей начался конфликт, который перерос в драку, передает Zakon.kz.