Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Актау произошла потасовка между молодыми парнями и полицейскими

авто Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел на набережной в микрорайоне Самал, напротив заведения «Монако». Между группами молодых людей начался конфликт, который перерос в драку, передает Zakon.kz.

25 мая около 23:10 полицейские прибыли на место и предотвратили серьезные последствия потасовки.

Ответственные за данную территорию полицейские при несении усиленного режима сразу же отреагировали и вмешались, чтобы предотвратить драку. Группы молодых людей никаких претензий и заявлений друг к другу не имеют. С ними была проведена профилактическая беседа.Пресс-служба ДП Мангистауской области

Елена Беляева
Актау
0
Показать комментарии
Все
Заморозки, сильные дожди – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Движение по новой четырехполосной дороге откроется в Алматы
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Курсы валют на выходные дни
Токаев: Сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер
Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления