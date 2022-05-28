В Актау произошла потасовка между молодыми парнями и полицейскими
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел на набережной в микрорайоне Самал, напротив заведения «Монако». Между группами молодых людей начался конфликт, который перерос в драку, передает Zakon.kz.
25 мая около 23:10 полицейские прибыли на место и предотвратили серьезные последствия потасовки.
Ответственные за данную территорию полицейские при несении усиленного режима сразу же отреагировали и вмешались, чтобы предотвратить драку. Группы молодых людей никаких претензий и заявлений друг к другу не имеют. С ними была проведена профилактическая беседа.Пресс-служба ДП Мангистауской области
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