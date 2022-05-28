Заморозки, гроза и шквал ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и девяти областях страны на 29 мая, передает Zakon.kz.

В Алматы ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза, град.

В Илейском и Жетысуском Алатау синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 17-22 м/с, временами 24-29 м/с.

В Киргизском Алатау – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

В Таласском Алатау – гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/c.

В Западном Алтае – гроза. Ветер юго-восточный, днем местами 15 м/с.

В Тарбагатае – гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области пройдет гроза. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области – гроза.

В горах Туркестанской области – гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, днем на северо-западе Акмолинской области – гроза. Ветер западный, юго-западный ночью на востоке области, днем на северо-западе области 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы заморозки -2°C. В Кокшетау днем ветер западный, порывы 15 м/с.

Ночью на востоке, днем на севере Костанайской области – гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области и Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области – гроза, град, шквал. Ветер западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере-востоке Северо-Казахстанской области – гроза. Ночью и утром на западе области – туман. Ветер юго-западный на западе, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, севере, в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал. Днем ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе днем 30 мая ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.